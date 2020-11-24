ماكيليلي: ريال مدريد لم يحسن التصرف معي لذا رحلت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

تحدث الفرنسي كلود ​ماكيليلي​ عن أسباب رحيله عن ​ريال مدريد​ الاسباني وانتقاله إلى تشيلسي عام 2003 بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال ماكيليلي: "أخبرت ريال مدريد انه لدي عروض وأندية مهتمة بي لكنهم لم يحسنوا لي عقدي بحسب ما طلبت وقالوا لي انه يجب أن اعتبر نفسي سعيدًا لمجرد اللعب في ريال مدريد".

وأكمل: "اعتقدوا أنني سأقبل الوضع شعرت أن وقتي قد انتهى معهم وأردت الرحيل فبدأت بالتواصل مع الأندية عندما أدركوا أن الأمر حقيقة قدموا لي عرضًا بنفس الراتب مثل الأندية الأخرى لكنني كنت قد قررت بالفعل".

وانهى حديثه بالقول: "فضلت تشيلسي على باقي الاندية لانهم قاتلوا من اجلي".