شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم السويدى المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، هداف فريق ميلان والدورى الإيطالى، رقما تاريخيا، بعد وصوله للهدف العاشر مع الروسونيرى هذا الموسم، عقب تسجيل ثنائية ضد نابولى فى الجولة الثامنة من منافسات الدورى الإيطالى، وهى المباراة التى انتهت لصالح فريقه «3-1».

ووفقًا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للأرقام والإحصائيات، فإن زلاتان إبراهيموفيتش هو أكبر لاعب سنًا يستطيع تسجيل ما لا يقل عن 10 أهداف فى أول 8 مباريات بالدورى الإيطالى حيث حقق ذلك فى سن الـ39. وأشارت إلى أن آخر لاعب استطاع أن يفعل ذلك هو سيلفيو بيولا فى موسم 1942/43 وكان عمره وقتها 29 عامًا، ليتمكن إبراهيموفيتش من تخطيه.

تقدم إبراهيموفيتش فى الدقيقة 20 لميلان بهدف رائع عبر رأسية مميزة من عرضية ثيو هيرنانديز ليضعها فى الشباك ببراعة وينتهى الشوط الأول بتقدم الروسونيرى «1-0». وجاء الهدف الثانى فى الدقيقة 54 عبر إبراهيموفيتش من خلال كرة عرضية أمام المرمى ليقابلها فى الشباك، قبل أن يقلص داريس ميرتينز الفارق لصالح أصحاب الأرض فى الدقيقة 63،

وفى الدقيقة 95 سجل يانس هوج الثالث لميلان لتنتهى المباراة «3-1». وفى الدقيقة 65 تعرض تيمو باكايوكو، لاعب وسط نابولى، للإقصاء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء، فيما خرج إبراهيموفيتش فى الدقيقة 78، بعدما عانى من إصابة فى العضلة الخلفية.

وبذلك ينفرد إبراهيموفيتش بصدارة هدافى الكالتشيو برصيد 10 أهداف بفارق هدفين عن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الذى سجل 8 أهداف هذا الموسم مع البيانكونيرى. الفوز جعل ميلان يستعيد صدارة الدورى الإيطالى برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف ساسولو، بينما يحتل نابولى المركز السادس برصيد 14 نقطة.

فى السياق نفسه، ذكرت صحيفة «توتو سبورت» أن إبراهيموفيتش تعرض لإصابة عضلية خلال المباراة، حرمته من استكمال اللقاء ليخرج متأثرًا بها. وأضافت أن «المشكلة العضلية لا تبدو خطيرة، لكنها ستمنعه من المشاركة بالمباراتين المقبلتين أمام ليل الفرنسى بالدورى الأوروبى، وفيورنتينا بالكالتشيو».