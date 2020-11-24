شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: خورفكان يتطلع لتكرار الفوز على الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان جاهزية «النسور الخضر» لمواجهة الشارقة الخميس في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ووصف المباراة بأنها مهمة وصعبة وأمام فريق قوي ويملك لاعبين جيدين.

وقال كايو: خورفكان في أتم الجاهزية وهو يسعى للفوز، وضع فريقنا مشابه تماماً لوضعه في العام الماضي عندما واجه الشارقة وفاز عليه وبالتأكيد فالجميع يتطلع لتكرار هذا السيناريو.

وأفاد كايو أنه عمل على تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق أمام الظفرة، منوهاً باجتهاد اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز الأول، معتبراً أنهم يستحقون الخروج بنتيجة جيدة أمام الشارقة.

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