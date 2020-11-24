قبل أيام من نهائي إفريقيا.. ارتفاع إصابات كورونا في الأهلي لـ6 لاعبين.. و3 في الزمالك

كتب: ضياء السقا

أُصيب أحمد رمضان بيكهام، مدافع الأهلي الجديدـ بفيروس كورونا، بعدما أثبتت المسحة طبية، التي خضع لها إيجابية إصابته بكوفيد 19.

وتأتى إصابة بيكهام بعد ساعات من إعلان انتقاله للأهلي بشكل رسمي لمدة خمسة مواسم قادماً من وادي دجلة.

وبذلك ارتفعت إصابات كورونا بين لاعبي الأهلي لـ 6 حالات، قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، أصيب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت مسحته إيجابية للفيروس.

وكان محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والذي انتهت إعارته لإنبى، قد أعلن إصابته بالفيروس، بعد أيام قليلة من انتهاء معسكر المنتخب الوطني.

ونشر شريف عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر، قائلا، "الحمد لله positive covide – 19 ".

كما أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والمنتخب الأوليمبي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب اللاعب الذي انتهت فترة إعارته للجونة بنهاية الدوري الماضي، عبر خاصية قصص موقع “انستجرام” أن مسحة كورونا الخاصة به إيجابية.

ومن المقرر أن يعزل اللاعب نفسه منزليا ويتناول بروتوكول العلاج بالتنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود.

وأعلن الأهلي، في وقت سابق إصابة لاعبه محمود عبد المنعم " كهربا " بالفيروس.

كما أعلن الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بكورونا.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

إصابات الزمالك

على الجانب الأخر، أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك أن الجهاز الطبى بالفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، قام بعزل محمود حمدى «الونش» لاعب الفريق، عقب ثبوت إيجابية عينة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الخاصة باللاعب وعلى الفور بدأ في اتخاذ الإجراءات الإحترازية وإجراءات علاجه.

وقال منصور، «ثبتت إيجابية المسحة التي خضع لها الونش مع الفريق، أمس، ليتم عزله مباشرة وبدء إجراءات علاجه، وسنقوم غدا بعمل مسحة أخرى له ونتمنى أن تكون نتيجتها سلبية ليلحق اللاعب بمباراة نهائى دورى ابطال افريقيا المقررة الجمعة المقبل».

وفي سياق متصل، أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس، قبل مباراة الأهلي المقبلة، عن استمرار إيجابية حالة مدحت عيد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد.

كانت المسحة أثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك ضد الأهلي في المواجهة المقررة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.