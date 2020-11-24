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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها إصابة أحمد بيكهام بفيروس كورونا بعد ساعات من انتقاله للأهلى، اتحاد الكرة يمد فترة استلام تفويضات حضور الجمعية العمومية إلى 28 نوفمبر.

أُصيب أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الجديد بفيروس كورونا بعدما خضع لمسحة طبية خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته بالفيروس الذى أصاب خمسة لاعبين من الأهلى بشكل رسمى حتى الآن وهم كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان، وتأتى إصابة بيكهام بعد ساعات من إعلان انتقاله للأهلى بشكل رسمى لمدة خمسة مواسم قادماً من دجلة. اتحاد الكرة يمد فترة استلام تفويضات حضور الجمعية العمومية إلى 28 نوفمبر قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مد فترة استلام التفويضات من الأندية لحضور الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها الأحد المقبل، حتى يوم 28 نوفمبر الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر كما كان محددا، بشرط أن يكون ممثل كل ناد من ضمن أعضاء مجلس الإدارة وأن يتم ختم التفويض من جانب الجهات المختصة، قبل تسليمه سواء باليد أو عن طريق البريد السريع. إيهاب جلال يقترب من العودة للمقاصة بعد حضور مساعده لتدريب اليوم اقترب إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق مصر المقاصة من العودة لمنصبه مرة أخرى بعدما تقدم باستقالته قبل نهاية الموسم الماضى من الدورى بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى. وزير الرياضة يعلن إقامة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك بدون جمهور أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة الأهلى والزمالك المقرر له الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام بدون حضور جماهيرى، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا، كما أكد أشرف صبحى أن نهائى أفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين مشددا أن إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لاستاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي فلن تحضر الجماهير المباراة لكن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة. أزمة ثلاثية بين المقاصة وبيراميدز وسيراميكا بسبب أحمد سامى كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أزمة جديدة تهدد أحمد سامى مدافع مصر المقاصة المنضم مؤخراً لفريق بيراميدز، وذلك بسبب اتفاقه مع ناديين خلال الميركاتو الجارى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نادى سيراميكا سلم المقاصة شيكات بـ 27 مليون جنيه تم دفع نصفها 13.5 مليون ومن ضمنها فلوس أحمد سامى وحصل على الاستغناء الخاص بمدافع المقاصة واتفق مع أحمد سامى على 4.5 مليون فى الموسم . مؤتمر صحفى باتحاد الكرة السبت المقبل لإعلان ضوابط الدورى الجديد يعقد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا بمقر اتحاد الكرة يوم السبت المقبل، لإعلان ضوابط الدورى الجديد ولائحة لجنة المسابقات الجديدة التى سيتم تطبيقها فى الدورى الجديد، والتى تتضمن عدم تأجيل أى مباريات إلا فى حالة الظروف القهرية، بجانب الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حالة تعرض مسابقة الدورى لأى ظروف تعيق استمرارها، على أن يوقع مندوبو الأندية على اللائحة الجديدة منعا لطلب أى استثناءات فى الدورى الجديد. إميان الفرنسي يكثف مفاوضاته لضم أليو بادجي من الأهلي يكثف مسئولو إميان الفرنسي من مفاوضاتهم لضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ويعد نادي أميان أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي.

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