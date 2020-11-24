الامارات | مدرب الإنتر: الحديث عن غيابات ريال مدريد يبعث على الضحك

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإنتر: الحديث عن غيابات ريال مدريد يبعث على الضحك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخر مدرب فريق إنترميلان، انطونيو كونتي من الحديث الإعلامي عن أن "النيراتزوري" سيواجه غدا فريقا في المتناول هو ريال مدريد، الغائب عنه العديد من لاعبيه البارزين بسبب الإصابة. وقال كونتي بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية في المؤتمر الصحافي اليوم: مجرد الحديث عن غيابات مدريد هو أمر يبعث على الضحك، لأن الفريق الاسباني يملك العديد من اللاعبين الجيدين، ولا أعتقد بأنهم سيصرخون إذا ما خسروا، ويتحججون بالغيابات".

ويفتقد الريال العديد من اللاعبين، لعل أبرزهم المدافع سيرجيو راموس، وكذلك المهاجم كريم بنزيمة، والأوروغوياني فالفيردي. ويلتقي الفريقان في مباراة بالغة الاهمية لكليهما ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. وتابع كونتي: بالنسبة لنا هي مباراة نهائية، ولا مجال فيها إلا للفوز، ولا شيء غيره". وقال إنها مجموعة صعبة للغاية، ولم يكن يتوقع أن يجد نفسه في المأزق الحالي.

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