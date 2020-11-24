شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسعى لتحقيق فوزها الثالث بمونديال اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها على أرض مصر يناير المقبل.

يتنافس 32 منتخبا على الفوز باللقب، على رأسها المنتخب الإسباني الذي يريد أن يحقق فوزه الثالث باللقب، بعد الحصول عليه عام 2005 و2013، ليحصل على الترتيب الرابع كأكثر منتخب توج بالبطولة بعد فرنسا والسويد ورومانيا.

ويعد المنتخب الإسباني مرشحًا بقوة للفوز للفوز بذهبية مونديال 2021، إذ خسر 8 مباريات فقط من أصل آخر 44 خاضها في البطولة.

وقال خوردي ريبيرا، مدرب الفريق، لموقع الاتحاد الدولي لكرة اليد: «أنا سعيد لأن لدي فريق تنافسي ولديه الحماسة لتقديم الأفضل دائمًا».

وأضاف: «ولكنه يلعب في المجموعة الأكثر تعقيدًأ في البطولة، إذ يواجه منتخب تونس وصيف إفريقيا، والبرازيل أفضل الفرق الأمريكية، وفريق بولندا الذي يتمتع بمهارة كبيرة».

وتابع: «أبذل أقصى جهدي مع الفريق من أجل التألق في مصر 2021، ثم المشاركة في باريس 2024».