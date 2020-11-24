شكرا لقرائتكم خبر عن كشف تفاصيل بطولة «محاربي الإمارات» الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، اكتمال كافة الترتيبات لإقامة الحدث الدولي في نسخته الـ14 يوم الجمعة بصالة «جوجيتسو ارينا» في العاصمة أبوظبي التي تعود إليها البطولة عقب تنظيم النسخة السابقة في دبي.

واكتمل وصول المقاتلين والفرق الفنية المساعدة من خارج الدولة، في ظل إجراءات صحية تتضمن الخضوع لثلاث فحوص طبية، وفترة حجر صحي، قبل المشاركة في منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تشهد البطولة نزالات قوية وعودة عدد من المقاتلين ومشاركة المقاتلين الإماراتيين بعد غياب عن النسختين السابقتين، ونزالين على لقب البطولة.

وأعلن فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة مدير عام بالمز الرياضية أنه سيتم الكشف عن جميع تفاصيل النسخة الـ14 في مؤتمر صحفي يعقد في الساعة 11 صباح الأربعاء بمشاركة المقاتلين بتقنية الاتصال المرئي.

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