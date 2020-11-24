شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الحكم ينقذ إمام عاشور من لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ الحكم محمود عاشور الذى أدار مباراة الزمالك واف سى مصر الأخيرة فى كأس مصر، إمام عاشور لاعب الزمالك من الإحالة للجنة الانضباط، حيث لم يسجل فى تقريره الواقعة التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا وتظهر قيام لاعب الزمالك بالبصق على لاعب اف سى مصر خلال المباراة.

وأشهر الحكم محمود عاشور البطاقة الحمراء لإمام عاشور لاعب الزمالك في الدقيقة 60 من عمر مباراة الزمالك واف سى مصر الأخيرة وذلك بعد تدخل عنيف على لاعب فريق مصر.

من ناحية أخرى، يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك أمالا كبيرة على 3 لاعبين داخل الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا في مباراة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل، علي استاد القاهرة، حيث وضع البرتغالي خطة مواجهة الأهلى معتمدا على الثلاثي وهم محمد أبو جبل في حراسة المرمى والتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط والمغربي اشرف بن شرقي جناح مهاجم الفريق. محمد أبو جبل الذي نجح في جميع الاختبارات التي خاضها مع الفريق في بطولتي الدورى ودورى ابطال افريقيا وكذلك نجاحه في قيادة الفريق لحصد بطولتي السوبر المحلي امام الأهلي والسوبر الافريقي امام الترجى التونسي ليصبح أحد القوى الرئيسية للفريق وأسلحته المهمة في معركة الجمعة. ومنح باتشيكو تعليمات لأبو جبل بضرورة منح تعليمات للمدافعين والحديث معهم طوال فترات المباراة لضمان عدم سرحان أحد لاعبي الدفاع، كما طالبه بالهدوء والسيطرة عىي زملائه في حالات التوتر او الضغوط وفقا لسير المباراة. فيما يعقد باتشيكو امالا كبيرة على التونسي فرجاني ساسي لقيادة الهجمات المرتدة لفريق الزمالك من خلال اجادته لنقل الكرة بسرعة من الدفاع للهجوم، مع الاستفادة من مهاراته الهجومية وقدراته الدفاعية ليكون أحد مفاتيح خطة باتشيكو في مباراة القمة. اما اشرف بن شرقي فسيكون اللاعب الجوكر داخل الملعب من خلال نقله في مراكز الجناح والوسط المهاجم طوال أحداث المباراة لخلخلة دفاع الأهلي وضمان عدم وقوعه في رقابة لصيقة متوقعة من جانب مدافعي الأهلي تحد من خطورته.

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير الحكم ينقذ إمام عاشور من لجنة الانضباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.