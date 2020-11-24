شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه البنك الأهلى فى ثانى ودياته استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى بيراميدز على مواجهة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وديًا يوم الخميس المقبل، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، لاسيما وإن بيراميدز سيواجه سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، ليخوض بذلك وديتين فقط قبل انطلاق مسابقة الدورى للموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى، على أن تقام مواجهة سموحة يوم 29 على نفس الملعب فى الرابعة عصرًا.

وكانت أسفرت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020/2021 على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.