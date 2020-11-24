تقارير: لاعب الوداد على بعد خطوة من منافسه بدر بانون في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سلطت تقارير صحفية مغربية الضوء على اقتراب الكونغولي كازادي كاسنجو لاعب الوداد المغربي من الانتقال لنادي المصري البورسعيدي، بعدما توصل مع إدارة ناديه لاتفاق بشأن مستحقاته المتأخرة، ليكون منافسا لبدر بانون لاعب الرجاء الذي رحل قبل أيام إلى الأهلي.

وكشف موقع " le 360 sport " المغربي، أن كاسنجو توصل لاتفاق بشأن مستحقاته العالقة من إدارة الوداد ووقع بشكل رسمي على وثيقة مغادرته فريق الحالي، والقبول بالانتقال لفريق المصري البوسعيدي.

وأوضح الموقع أن الوداد كان قد تعاقد مع كاسنجو خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لافتًا أن الجماهير الودادية اعتبرت ضمه لفريقها حينها مهزلة كبيرة باعتباره كان لاعبا عاطلا.

وأشار إلى أن المهاجم الكونغولي ظهر بشكل مميز مع الوداد الذي انضم إليه منتصف الموسم الجاري، ونجح معه في تسجيل 10 أهداف حاسمة، إثنان منها في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد اللاعب الكونغولي للتوقيع على عقود انضمامه للفريق البورسعيدي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.