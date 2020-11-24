شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح: فخور بما أقدمه مع ليفربول وطموحي التتويج بدوري الأبطال والبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إن هناك انتقادات يوجهها الناس بدون سبب، مؤكدًا أنه فخور بما يقدمه مع الريدز.

وأضاف صلاح في تصريحات أبرزتها ليفربول إيكو: «بعض الناس ينتقدون دائما، فيقولون إنه جيد في ذلك، لكنه ليس جيدا في هذا الأمر، وعلي المضي قدما فيما أفعله، أنا فخور بما أقدمه مع ليفربول».

وتابع صلاح: «أشعر بالرضا بعدد أهدافي وتمريراتي الحاسمة، وعلى الرغم من أن الأمر أصبح أصعب قليلاً، إلا أن هذه هي مهمتي وعلي أن أدخل الملعب لأفعلها، ومن المهم الفوز بالجوائز الفردية، لكنني أقول دائمًا إن التتويج بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وباقي البطولات الجماعية تأتي في المرتبة الأولى».

وقال صلاح: «طموحي هذا الموسم هو الفوز بالبطولتين معا، لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا في 2019 ثم الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، طموحي هو التتوج بكليهما في الموسم نفسه».

وتحدث صلاح عن إصابة زميله في الفريق فان ديك قائلاً: «نعم هناك بعض الضغط علي ليفربول هذا الموسم لأن فيرجيل فان دايك الآن مصاب، ولذلك يتعين على اللاعبين الآخرين تقديم أداء جيد، وأعتقد أن اللاعبين الشباب قدموا أداءً جيدًا، وهذا الموسم جنوني، لم أتوقع عدد الأهداف الكبير الذي تم تسجيله واللعب بدون جماهير بالطبع جنون».

وتابع صلاج:«أعتقد أن المشجعين يحدثون فرقًا كبيرًا، كما تعلمون. يمنح المشجعون المباريات أجواء مختلفة ويمنحونك دافعًا مختلفًا، ويمكنني القول إن غياب الجماهير هو السبب الرئيسي لبعض النتائج المجنونة".

ومن المرجح أن يشارك الدولي المصري في مباراة ليفربول المقبلة ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وغاب صلاح عن فوز ليفربول على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده في مصر الأسبوع الماضي من أجل المشاركة في مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.