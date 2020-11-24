كرة القدم الأمريكية.. لعبة بريطانية في الأساس استولى عليها الأمريكان

دائمًا ما نرى أن لعبة كرة القدم، هي اللعبة الشعبية الاولى في جميع أنحاء العالم، وتحظى بمتابعة كثيرة، لكن الأمر يبدو مغايرًا تمامًا بالنسبة للشعب الأمريكي، الذي يحمل شغفًا كبيرًا لكرة القدم الأمريكية.

وتعد كرة القدم الأمريكية، هي اللعبة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنها اشتهرت في الأونة الأخيرة خاصة وإنها اشتهرت في القرن التاسع عشر.

بداية لعبة كرة القدم الأمريكية في إنجلترا

والغريب في الأمر أنه يقال أن اللعبة في الأساس بدأت في إنجلترا في القرن التاسع عشر، عندما يأس أحد لاعبي كرة القدم من قانون ركل الكرة بالقدم دون لمسها باليدين، حيث إنه قام بالتقاط الكرة بيديه وراوغ جميع عناصر الفريق الخصم حتى الوصول لَاخر الملعب، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحددة الأمريكية وتصبح اللعبة الشعبية الاولى.

ومع دخول اللعبة إلى الولايات المتحددة الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر، نالت استحسان الكثير من الشعب الأمريكي، حيث تم ممارستها في الجامعات الشمالية الشرقية الأمريكية، وتحديداً في جامعة هارفرد ويال وفي جامعات ماساتشسيتس الأمريكية.

ومع شغف الشعب الأمريكي باللعبة وتداولها بشكل كبير، اجتمعت جامعة هارفرد بجامعة يال في ولاية ماساتشسيتس الأمريكية في شمال شرق أمريكا لتضع قواعد وتدرس قوانين هذه اللعبة.

وكانت أبرز قرارات هذا الاجتماع الذي شهد اختلافات كبيرة بين المسئولين،

هي تغيير شكل كرة القدم إلى كرة بيضاوية بدلًا من كرة مستديرة.

قوانين لعبة كرة القدم الأمريكية

هو تخطي لاعبي الفريق الخصم والوصول إلى نهاية منطقة الخصم ، يمكن حمل الكرة باليدين والتقدم بها أو رميها (تمريرها) إلى لاعب آخر

في منطقة أخرى لمواصلة التقدم. ويمكن أيضاً أخذ الكرة من يد اللاعب في نفس الفريق مباشرة.

يمكن تحقيق هدف بأكثر من طريقة: التقدم وتخطي خط الهدف في منطقة الخصم دون توقف، أو رمي الكرة للاعب آخر موجود بعد خط الهدف، أو ركل الكرة عالياً بين العمودين الموجودين أعلى نهاية منطقة الفريق الآخر. الفريق الفائز هو اللي يحصد أكبر قدر من النقاط في الوقت المحدد.

عدد اللاعبين في كل فريق أكثر من خمسين لاعب. ولكن لا يتواجد منهم في الملعب إلا 11 لاعب في نفس الوقت هؤلاء اللاعبون مقسمون بحسب الوظيفة التي يؤديها كل منهم إلى ثلاثة فرق هي الهجوم, الدفاع, والفريق الخاص هناك QB أو Quarter Back أو الظهير الرباعي وهؤلاء في الغالب ذوى مهارات عن باقي أفراد الفريق لأن وظيفتهم هي تهيئه الفرص أمام

زملائهم من الفريق لإحراز النقاط.

زمن اللعب أو وقت المباراة هو 60 دقيقة، وتقسم المباراة إلى شوطين، وكل شوط إلى نصفين ويسمّى رُبع الشوط، ووقت الاستراحة هو 20 دقيقة بين الشوطين، وأما الاستراحة بين الربعين فهي دقيقة أو دقيقتين تُتيح للفريقين تبديل أماكن اللعب.

أبرز فرق دوري كرة القدم الأمريكي

يتكون الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية من 32 فريقاً مقسمة إلى مؤتمرين من 16 فريقاً. كل مؤتمر مقسم إلى أربعة أقسام مكونة من أربعة فرق في كل قسم. يُتكون كل فرق من 53 لاعباً ، يشارك 46 لاعباً منهم في كل مباراة.

وفق ما نشرته مجلة فوربس يُعد فريق دالاس كاوبويز أغلى فريق في الدوري الوطني لكرة القدم وأغلى فريق رياضي في العالم بقيمة تصل إلى 4$ مليار دولار.

يعتبر فريق غرين باي باكرز الفريق الأكثر إحرازاً للقب الدوري بحصوله على 13 لقبًا (9 من حقبة ما قبل السوبر بول، و4 مما بعد)؛ وفريق بيتسبورغ ستيلرز هو الأكثر إحرازًا للقب بطولة السوبر البول بالتسمية الحالية بحصوله على 6 ألقاب.

جورج فلويد

وكان من أبرز اللاعبين الذين مارسوا تلك اللعبة، هو الراحل الأمريكي جورج فلويد الذي رحل في يونيو الماضي مختنقًا من أحد شرطي الاضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد وضع ركبته على رقبته لمدة 9 دقائق.

وكان جورج فلويد قد انتقد تصريحات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بشأن مقاطعة لعبة كرة القدم الأمريكية، إذا لم يقف اللاعبون أثناء أداء النشيد الوطني الأمريكي، حيث اعتاد الاعبون على الركوع أثناء النشيد الأمريكي، بعدما سلط كولن كيبرنيك نجم كرة القدم الامريكية الضوء عليها احتجاجًا على التمييز العرقي.