سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. والفريق يستكمل مواجهاته الودية مع بيراميدز وإنبي

أعلن مسئولو سموحه سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق السكندري والجهاز الفني والإداري، أمس الإثنين، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي.

جاء ذلك قبل مواجهة فريق المجد السكندري غدًا في إطار برنامج المباريات الودية التي حددها الجهاز الفني للاستعداد للموسم الجديد وهناك مباراتين في القاهرة أمام بيراميدز يوم 29 نوفمبر الجاري، ولقاء إنبي يوم 2ديسمبر قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي على فتريتن صباحية ومسائية من أجل رفع معدل اللياقة الفينة والبدنية للاعبين

خصوصًا الصفقات الجديدة وذلك بعدما أغيت مواجهة الإنتاج الحربي الودية بسبب الطقس السئ الذى ضرب الأسكندرية فى الأيام الماضية.

ويسبق التدريب محاضرة فينة من قبل الجهاز الفني لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصًا في ظل قوة منافسات الموسم الجديد إضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى

الآن هى محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر، الظهير الأيمن لفريق الهلال السوداني، في صفقة انتقال حر أيضًا، فيما تم التعاقد مع عبدالكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف، حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة، لاعب الجونة، في صفقة انتقال حر ونجح أمس فى تجديد استعارة محمد عبدالمنعم من الأهلى لمدة موسم واحد فقط.

ويحاول مسئولو سموحه إقناع عددٍ من اللاعبين الكبار للإنضمام لصفوف "الموج الأزرق" في الموسم الجديد على رأسهم أحمد ياسر ريان وأحمد الشيخ لاعبا الأهلي، وكريم بامبو وكاسونجو لاعبا الزمالك ولكن سيتم حسم الأمر عقب انتهاء مباراة القطبين في دوري أبطال أفريقيا.