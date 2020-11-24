شوبير لهانى أبو ريدة: عايزين رد الاعتبار لعمرو فهمى والمصريين من الكاف

جدة - عمرو شويل وجه الإعلامى أحمد شوبير، رسالة إلى المهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، بعد العقوبات الأخيرة التى أصدرها الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، ضد أحمد أحمد رئيس الكاف بسبب تورطه فى قضايا فساد مالى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أوجه رسالتى للمهندس هانى أبو ريدة لأنه قريب الصلة بفاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولى لكرة القدم، برد الاعتبار لعمرو فهمى ومحمد الشريعى المدير المالى السابق للكاف وعودته إلى منصبه بعد ثبوت صحة موقفه فى قضايا الكاف وشكواه ضد أحمد أحمد وعودة المصريين الذين تمت إقالتهم إلى مناصبهم.

من جانبه، قال مصطفى مراد فهمى، السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقى، إن نجله الراحل "عمرو" جهز ملف كامل بفساد "كاف" فى عهد أحمد أحمد المتورط فى الكثير من قضايا الفساد، وأرسله لـ"فيفا"، متابعا بقوله: "أحمد أحمد كان بيعمل حاجات ملهاش أى علاقة بالكورة ووقائع فساده كثيرة جدا".

أضاف مراد فهمى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن عمرو مراد فهمى قام بكامل مسئولياته حتى رحيله خلال عمله بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، مشيرا إلى أن بنود لجنة القيم بفيفا تحذر كل مسئولى كاف بضرورة الإبلاغ عن أى فساد داخليا إلا ويصبح المسئول الذى يتكتم على المخالفات مشاركا بها.

وكشف مصطفى مراد فهمى، عن أسباب وفاة نجله "عمرو"، موضحا أن الراحل قد أصيب بورم فى المخ من النوع الذى يصعب علاجه، وأجرى عمليتين جراحيتين ولكن القدر لم يتركه، متابعا: "كان من الصعب القضاء على الورم، حتى وافته المنية فى القاهرة فى 23 فبراير الماضى، وعمرو كان مقاتل لآخر لحظة بشراسة".