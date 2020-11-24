شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه طلائع الجيش وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد والمقرر له التاسع من ديسمبر المقبل، وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، إلا أن الفريق الاصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعداداً للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .

فى سياق مختلف، تلقى مجلس إدارة نادى الاسماعيلي فاكس رسمى من مجلس إدارة نادى أسوان بشأن إستعارة حازم مرسى لمدة عام على سبيل الإعارة بدون مقابل مادى، وتعد هذه هى المرحلة الثانية التى يطلب فيها تماسيح النيل ضم اللاعب على سبيل الإعارة بدون مقابل حيث سبق وأرسل عرضا فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقوبل بالرفض من مسئولى الدراويش.

ووافق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان على انتقال أيمن رجب حارس مرمى الدراويش لصفوف بتروجت فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،وانتقل أيمن رجب، 23 عاما، للقلعة الصفراء فى الانتقالات الشتوية 2019، فى صفقة انتقال حر، ولم يشارك فى المباريات مع الفريق الأصفر.