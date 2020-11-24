شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر الاجتماع بالأندية السبت المقبل لوضع ضوابط الدورى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه سيجتمع بالأندية السبت المقبل بمقر الجبلاية لمناقشة ووضع ضوابط الموسم الجديد قبل وضع اللائحة الجديدة وكذلك وضع مواعيد وملاعب المباريات للموسم الجديد، وأوضح مرزوق أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصرى الممتاز التى ستنطلق يوم11 ديسمبر المقبل سيتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين.

وقال رئيس لجنة المسابقات، "مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبي، لن يتم تأجيل أى مباريات إلا في الظروف القهرية فقط".

وأضاف مرزوق، "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.