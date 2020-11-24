شكرا لقرائتكم قمة القرن .. الأهلي يعالج أخطاء الدفاع بالمعسكر المغلق قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب السلام ضمن فعاليات المعسكر المغلق الذي يتواجد فيه الفريق الأحمر حالياً بأحد الفنادق والذي بدأ يوم الأحد الماضي، والذي يأتي استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل المقرر اقامتها على ستاد القاهرة، فى نهائى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويعكف موسيماني ومعاونيه على علاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق لاسيما الهفوات الدفاعية والتي ظهرت بشكل كبير في مباراة أبو قير للأسمدة ببطولة كأس مصر، لمحاولة تلافيها في مواجهة الزمالك المرتقبة، ويشهد معسكر الأهلي تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشدة للحفاظ على اللاعبين وحمايتهم من أي خطر.

ويواجه الأهلي أزمة كُبرى خلال الأيام الماضية بسبب "لعنة" الإصابات التى بدأت تُطارد الفريق مؤخراً وتؤثر على تركيزه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المُرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، وإشتكى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تفاقم حدة الإًصابات التى تُطارده خلال الفترة الماضية.