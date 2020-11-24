شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلب استضافة منتخب الشباب وخوض وديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة المصري، دعوة من نظيره السعودي، لإقامة مباراتين بين منتخبي شباب البلدين وعرض الاتحاد السعودي، على مسؤولي الجبلاية إقامة مباراتين بين منتخبي شباب البلدين يومي 7 و 10 ديسمير المقبلين، على أن يتحمل الجانب السعودي كافة التكاليف.

وأبدى الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، ترحاب كبير بهذا العرض حيث أن المنتخب السعودي، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مما سيمنح شباب الفراعنة، فرصة لاحتكاك قوي، قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا 2021.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.

وستقام قرعة تصفيات أمم افريقيا نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق الزووم لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.