كشف أحمد حسام ميدو عن أن برنامجه كان أول من يتحدث عن فساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الكاف والذي تم إيقافه.
وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار : " البرنامج الوحيد اللي اتكلم عن فساد الاتحاد الأفريقي كان أوضة اللبس وعملنا حلقة كاملة قبل اي قرارات واحنا الوحيدين اللياتكلمنا عن القصة دي وأحمد ولد يحيى بيتحضر من قبل انفانتينو انه يكون رئيس الاتحاد الأفريق القادم فيه ناس من الكبار مش هيتواجدوا لو أحمد ولد بن يحيى نجح.
وتابع : "أحمد أحمد فاسد جدا ولو اتكلمت عن فساده أمور صعبة جدًا".
وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن أن الراحل عمرو فهمي عرض عليه التواجد في حملته للقضاء على فساد الاتحاد الأفريقي وأحمد أحمد. وقال ميدو " عمرو فهمي عرض عليا ان أكون سفير حملته للاطاحة بأحمد أحمد وكانوا ينوي الترشح لرئاسة الكاف وكان هيتم بعدها في جلسات اخرى وكان طالب مني اكون متواجد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ولكن قضاء ربنا كان أسرع مننا ورحل والاطاحة بأحمد أحمد رجعت حق عمرو فهمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو : أنا أول من تحدثت عن فساد أحمد أحمد داخل الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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