محمد جودة : "مباراة الأهلي والزمالك تاريخية.. وحزين على إصابة الونش"

أكد محمد جودة مدرب الناشئين بالإنتاج الحربي أن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون حدث تاريخي بين الفريقين. وقال جودة خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار : " مباراة الاهلي والزمالك حدث تاريخي ونتمنى تكراره بكل تأكيد. وتابع : زعلان جدا على إصابة محمود الونش بكورونا قبل المباراة وهذا الأمر يتواجد عند الزملكاوية أيضا وبكل تأكيد لديهم حزن من إصابة وليد سليمان بكورونا. وبكل تأكيد لديهم حزن من إصابة وليد سليمان بكورونا. وأكمل : احنا طول عمرنا مفيش تعصب نهائي في مباريات الأهلي والزمالك. كما أعرب محمد جودة مدرب الناشئين بالإنتاج الحربي عن غضبه بسبب تواجد أشخاص بعينها في دائرة مدربي منتخبات الشباب وكذلك الأولمبي. وقال جودة " دائرة مدربين منتخبات الشباب مقفوله على ناس معينة فقط بيخلصوا منتخب الشباب بيطلعوا على منتخب الاولمبي هذا أمر خطأ لأن المنتخبات مش نادي لاعيبة الاهلي للاهلي ماشي والزمالك أيضا المنتخبات ليس نادي" فقط بيخلصوا منتخب الشباب بيطلعوا على منتخب الاولمبي هذا أمر خطأ لأن المنتخبات مش نادي لاعيبة الاهلي للاهلي ماشي والزمالك أيضا المنتخبات ليس نادي" وكشف محمد جودة لاعب الأهلي السابق والمدرب بقطاع الناشئين بنادي الإنتاج الحربي الحالي بأنه كان قريب من الانتقال لفريق الزمالك وبعد ذلك تغيرت الأمور مع مكالمة ثابت البطل. وقال جودة خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار : "الكلام كله كان إني اروح الزمالك ولكن ثابت البطل تحدث معي شخصيا وانتقلت للأهلي.

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