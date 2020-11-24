كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو أن إيقاف الدوري خلال الفترة المقبلة بسبب غياب بعض من اللاعبين لدى المنتخب الأولمبي أمر سيكون غير مقبول نهائيًا.
وقال ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس : " مفيش دوري في العالم بيقف بسبب غياب لاعبين المنتخب الاولمبي ولوحصل كده مش هناخد خطوة لقدام ليفربول من الممكن ان يكون بدون 5 او 6 لاعبين بسبب طوكيو ولن يقف الدوري الانجليزي بسبب غياب بعض من اللاعبين بسبب الأولمبياد كلام غير مقبول وغير واقعي.
وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أنه لابد من إخلاص المسؤولين على الكرة في مصر من أجل الإعلاء بمنظومة الكرة وزيادة ضخ الأموال في حال أخلص الجميع في عمله. وقال ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس : " نريد اخلاص من كل مسؤول من أجل النجاح وهذا سيساهم في إعلاء منظومة كرة القدم من الناحية المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو : "إيقاف الدوري بسبب غياب لاعبين من المنتخب الأولمبي أمر غير مقبول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.