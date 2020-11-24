ميدو : "إيقاف الدوري بسبب غياب لاعبين من المنتخب الأولمبي أمر غير مقبول"

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو أن إيقاف الدوري خلال الفترة المقبلة بسبب غياب بعض من اللاعبين لدى المنتخب الأولمبي أمر سيكون غير مقبول نهائيًا.

وقال ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس : " مفيش دوري في العالم بيقف بسبب غياب لاعبين المنتخب الاولمبي ولو

حصل كده مش هناخد خطوة لقدام ليفربول من الممكن ان يكون بدون 5 او 6 لاعبين بسبب طوكيو ولن يقف الدوري الانجليزي بسبب غياب بعض من اللاعبين بسبب الأولمبياد كلام غير مقبول وغير واقعي.

وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أنه لابد من إخلاص المسؤولين على الكرة في مصر من أجل الإعلاء بمنظومة الكرة وزيادة ضخ الأموال في حال أخلص الجميع في عمله. وقال ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس : " نريد اخلاص من كل مسؤول من أجل النجاح وهذا سيساهم في إعلاء منظومة كرة القدم من الناحية المالية.