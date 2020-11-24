طبيب المنتخب: تأخر اجراء المسحة في توجو كان خارج ارادتنا

أكد محمد ابو العلا طبيب المنتخب الوطني، ان الجهاز الطبي لم يقصر على الاطلاق خلال الفترة الاخيرة. وقال ابو العلا خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "التقينا مع طبيبة استشاري لمكافحة فيروس كورونا قبل معسكر منتخب مصر" قبل معسكر منتخب مصر" واردف: سافرنا إلى توجو ومعنا كميات من المطهرات للوقاية من فيروس كورونا ووضعنا جدول للمسحات في معسكر منتخب مصر الأخير. وتابع: جهاز منتخب مصر خضع لمسحة كورونا أول أمس الأحد وجاءت نتيجتها سلبية. أمس الأحد وجاءت نتيجتها سلبية. واردف: فعلنا كل ما بوسعنا حتى نستطيع السيطرة على أي إصابة بكورونا تظهر في منتخب مصر وتأخر إجراء المسحة لمنتخب مصر بعد الوصول إلى توجو كان أمر خارج عن إرادتنا واتم: تدريب منتخب مصر يوم 9 نوفمبر الماضي تأخر لمدة ساعتين بسبب عدم ظهور نتيجة مسحات كورونا.

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