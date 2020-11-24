مصطفى فهمي يعلق على قرار إيقاف رئيس كاف

أكد مصطفى فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق، أن قرار إيقاف أحمد أحمد وفقا لمستندات اطلع عليها الاتحاد الدولي.

وقال مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عمرو مبادئه كانت تحتم عليه تقديم ملف الشكاوي خاصة أن لوائح القيم أن رأى مسؤول أي أخطاء أن يبلغ عنها، وفي اجتماع اللجنة التنفيذية

عام 2019 لم تمنح له الفرصة".

وتابع: "إيقاف أحمد أحمد أثبت صحة موقف عمرو في محاربته للفساد داخل الكاف، كما أنه تعرض لظلم شديد ولكنه كان مصرا على محاربة الفساد".

وأكمل: "عمرو فهمي كان على حق في معركته ضد أحمد أحمد، الحق ظهر وشعرنا براحة نحن وكل من يحبه

سعداء بهذا القرار".

وأكد مصطفى فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق، أن الكوادر المصرية رحلت في وجود أحمد أحمد.

وقال: "الكوادر المصرية في الكاف رحلت في وجود أحمد أحمد، وعدم وجودها بالاتحاد الإفريقي مؤشر للعنصرية في ظل وجود مقر الكاف بالقاهرة".

أكمل: "لا أفكر في الترشح لرئاسة الكاف وتم إغلاق باب الترشح، لست على صلة بمرشحى الكاف على مقعد الرئيس وأتمنى اختيار من يعيد الاتحاد الإفريقي لمكانته الطبيعية".

وأتم: "مصر الفائزة في نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك".