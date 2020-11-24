شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: بنسبة كبيرة جدًا الونش "غياب" عن نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خالد الغندور نجم الزمالك السابق، غياب محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة جدًا عن مواجهة الأهلى في نهائي أفريقيا الجمعة المقبلة، قائلاً خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "محمود حمدى الونش كان مقيمًا في المعسكر الأول للمنتخب مع محمد صلاح، والمسحات دى غريبة ممكن تتغير في أي وقت ومسحة يوم الأربعاء الحاسمة التي ستحدد من سيشارك في نهائي دورى أفريقيا".

وأضاف الغندور: "الموضوع مش موضوع مباراة كورة ولكن أصبحت موضوعا إنسانيا ومرض ربنا يشفى كل الناس، ومحمد الننى أتمرن يوم الاثنين مع المنتخب، والنتيجة طلعت بعد المران أن الننى مسحته كانت إيجابية فلذلك أصيب كوكا ومحمد شريف بفيروس كورونا".

وتابع: "عندما قلت إن كوكا لعب مباراة المنتخب وهو عنده كورونا وارد جدا وكذلك وليد سليمان ممكن يكون لعب مباراة الكأس وهو عنده كورونا وممكن يكون نقل العدوى للاعبين آخرين زى ما أعلن أن سليم ابنه عنده ربنا يشفيهم".

وأوضح الغندور: "منتخب مصر بكل ما فيها لم يكن هناك أي تباعد بينهم ولا أحد منهم كان ملتزم بالإجراءات الوقائية سوى طارق حامد وأحمد سيد زيزو لأنهما محترفين بجدارة".