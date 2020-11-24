طارق حامد يعلق على إشاعة إصابته بفيروس كورونا

علق طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، على ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية. ويستعد قطبي الكرة المصرية الزمالك والاهلي لخوض نهائي أفريقيا يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي. وكتب حامد عبر صفحته بموقع انستجرام، " إشاعة سخيفة" في إشارة إلى الأنباء المتداولة حول إصابته بفيروس كورونا. انستجرام، " إشاعة سخيفة" في إشارة إلى الأنباء المتداولة حول إصابته بفيروس كورونا. وكان الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية إصابة محمود الونش بفيروس كورونا.

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