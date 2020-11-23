شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الونش» بعد إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود حمدى الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر، بالدعاء عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. وكتب الونش: «ربى إن كان البلاء منك حبًا فارزقنا صبرًا ورضا، وإن كان منك غضبًا فاغفر لنا وارحمنا يا الله». الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من «الونش» بعد إصابته بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.