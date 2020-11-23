شوبير يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اليوم الإثنين، إن "الشناوى يشارك في تدريب الأهلي الآن ونتيجة المسحة الأخيرة للأهلي لم تظهر حتي الآن ولا جديد في إصابات الكورونا عما تم إعلانه حتي الآن".

وفي تغريدة أخرى، قال شوبير: "لا توجد اصابات كورونا جديده ف الزمالك غير محمود الونش".

وخلال الساعات الماضية، تم تداول أنباء عن إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الإعلان عن إصابة مدافع الزمالك محمود حمدي الونش بالفيروس المستجد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.