كومان يقرر استبعاد ميسي من مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا!

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الفريق لمواجهة دينامو كييف الأوكراني المقررة غدًا الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبدا الإجهاد على أداء ميسي خلال المباراة التي انتهت بهزيمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد صفر / 1 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ومع ذلك كان قرار كومان بإستبعاد ميسي وكذلك لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج من مباراة الغد، بمثابة مفاجأة ضخمة.

وقال كومان :”قررنا عدم إشراك ميسي ودي يونج. وضعنا جيد في دوري الأبطال، وهما يحتاجان إلى راحة.”

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع أن يشارك دي يونج في مركز قلب الدفاع نظرًا لإصابة جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي ورونالد أروخو.