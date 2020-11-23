شكرا لقرائتكم سعد سمير يطمئن على أسرته بعد إصابتهم بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأن سعد سمير مدافع فريق الاهلى علي والده ووالدته بعدما اثبتت الفحوصات اصابتهما بفيروس كورونا، حيث خضعت اسرته سعد سمير لمسحة فيروس كورونا وجاءت إيجابية العينة الخاصة بوالده ووالدته ليتم عزلهما في المنزل. سعد سمير على تواصل مستمر مع أسرته وشقيقه محمد سمير الذى اظهرت المسحة ايجابية ايضا للاطمئنان عليهم فى العزل . في سياق مختلف عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع سعد سمير، لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، الإثنين، على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لتحديات المرحلة المقبلة، ويقوم سعد سمير بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به التي تشتمل على مشاركته في جزء من مران الفريق مع الخضوع لاختبارات طبية مستمرة للتأكد من جاهزيته، والتي أصبحت قريبة للغاية للوجود بشكل كامل وقوي في المران الجماعي بعد فترة غياب طويلة بسبب جراحة "وتر أكيلس" التى أجراها قبل عدة أشهر ، كما حرص موسيماني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في العديد من الأمور الفنية وشرح البرنامج التدريبي الذي يسعى الفريق لتنفيذه، استعدادًا للمرحلة المهمة القادمة ، ويستنعد الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 الشهر الجاري.

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