مخرج نهائي القرن.. إيناس عثمان لمصراوي: لم كل هذا الهجوم؟ لم نُجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقل الصراع الجماهيري بين الأهلي والزمالك ليضم مخرجي المباريات، لتشهد الأيام الماضية جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة باستبعاد أسماء بعينها من إخراج مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفرت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، كافة الإمكانيات الفنية اللازمة لإخراج المباراة وتصويرها، حتى يكون الإخراج عالمياً، حيث كشف مصدر مسؤول بإدارة البرامج الرياضية أن المباراة سيتم بثها بوحدتين hd عاليتي الجودة، كما سيتم تصويرها بـ15 كاميرا لتغطية كافة أرجاء الملعب، ومن بينهم كاميرا درون (طائرة)، حتى تعرض شكل ملعب المباراة من أعلى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا حول مخرج مباراة الأهلي والزمالك، فطالبت جماهير الزمالك استبعاد محمد نصر، بينما نادت جماهير الأهلي باستبعاد إيناس عثمان.

وسبق وتعرضت عثمان لهجوم لاذع من بعض الجماهير، عقب مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسخة 2019، والتي تُوج بها الزمالك.

وشهدت المباراة، اعتراض من جانب الفريق المغربي، حيث طالب اللاعبون احتساب هدف لصالحهم في الدقيقة 83 من عمر المباراة، بداعي تخطي الكرة لخط مرمى الحارس "جنش"، وما زاد من الجدل حول الكرة، عدم ظهورها في الإعادة التلفزيونية.

الخليج 365، تواصل مع إيناس عثمان لسؤالها عن سبب الجدل المثار حولها، وهل ستتولى إخراج المباراة أم لا؟

تقول إيناس: "اعتذرت عن عدم إخراج المباراة، ما نتعرض له لا يتحمله بشر".

وأضافت: "ما يحدث من جماهير السوشيال ميديا أمر غير طبيعي، جماهير الأهلي سلطت صفحاتهم لمهاجمتي لأنهم يعتقدون أنني أنتمي لنادي الزمالك".

وتابعت إيناس حديثها لمصراوي قائلة: "كل هذا الهجوم بسبب لقطة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بكأس الكونفدرالية، البعض يعتقد أن مخرج المباراة يتحكم في قرارات الحكم".

وواصلت: "هذا أمر غير طبيعي وغير منطقي، عربة حكام الفيديو (VAR) منفصلة عن عربة الإخراج، نحن نقوم ببث المباراة ونقطع اللقطات من جانبنا، نفس الأمر يحدث في العربة الأخرى الخاصة بالفيديو، تواصلنا مع الحكام قليل جدًا".

وأكملت: "سبق لي إخراج الكثير من مباريات الأهلي التي حسمها بالفوز ولم تحدث أي مشكلة، نفس الأمر بالنسبة لمباريات الزمالك، لم هذا الهجوم؟ نحن لم نُجرم!".

وأتمت إيناس حديثها: "اعتذرت عن عدم إخراج المباراة بسبب الهجوم والسب الذي تعرضت له، لديّ عائلة وما تعرضت له أمر صعب".