ترتيب مباريات الأهلي والزمالك في دوري الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بالكشف عن مباريات الموسم الجديد بعد انتهاء مراسم حفل القرعة الخاصة بدوري 2020/2021. وشهد أحد فنادق القاهرة، مراسم قرعة الموسم الجديد، حيث قام بتقديم الحفل أحمد حسام "ميدو"، والثنائي حازم إمام وعماد متعب بعملية سحب القرعة. ووفقاً لتصريحات مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات، فإن الدوري سوف ينطلق يوم 11 ديسمبر. ترتيب مباريات الأهلي في الموسم الجديد: الجولة 1: المقاصة

الجولة 2: غزل المحلة

الجولة 3: الاتحاد السكندري

الجولة 4: الزمالك

الجولة 5: وادي دجلة

الجولة 6: الإسماعيلي

الجولة 7: سيراميكا كليوباترا

الجولة 8: الإنتاج الحربي

الجولة 9: البنك الأهلي

الجولة 10: المقاولون العرب

الجولة 11: بيراميدز

الجولة 12: سموحة

الجولة 13: إنبي

الجولة 14: طلائع الجيش

الجولة 15: المصري

الجولة 16: الجونة

الجولة 17: أسوان ترتيب مباريات الزمالك في الموسم الجديد: الجولة 1: المقاولون

الجولة 2: بيراميدز

الجولة 3: سموحة

الجولة 4: الأهلي

الجولة 5: إنبي

الجولة 6: الجيش

الجولة 7: المصري

الجولة 8: الجونة

الجولة 9: أسوان

الجولة 10: مصر المقاصة

الجولة 11: غزل المحلة

الجولة 12: الاتحاد السكندري

الجولة 13: وادي دجلة

الجولة 14: الإسماعيلي

الجولة 15: سيراميكا كليوباترا

الجولة 16: الإنتاج الحربي

الجولة 17: البنك الأهلي

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