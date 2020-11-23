شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه تعليقا على ضربة الجزاء: خطأ غير مقصود ونبارك للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة نبيه المدير الفنى لنادى مصر، إن الفريق مر بظروف صعبة جدا لنزوله الموسم الماضى إلى الدرجة الثانية وتم تجميع فريق من جديد خلال أسبوعين. وعلق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم على ضربة الجزاء المحتسبة خلال مباراة الزمالك، قائلا " نحن بشر وكلن معرضون للخطأ، وكما أكون مسرورا بالخطأ عندما يكون لصالحى علينا أن نتقبل الخطا عندما يكون ضدى، وهو خطأ غير مقصود ونحن جميعنا بشر وأبارك لنادى الزمالك.

كانت هذه تفاصيل خبر أسامة نبيه تعليقا على ضربة الجزاء: خطأ غير مقصود ونبارك للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.