وزير الرياضة: نتواصل مع الهيئات الرياضية والإعلامية لدعم مبادرة "نبذ التعصب"

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه حريص على التواصل مع كافة الهيئات الرياضية والمؤسسات الإعلامية، من أجل دعم مبادرة "نبذ التعصب".

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هناك استجابة كبيرة جدا لمبادرة نبذ التعصب، وأشكر كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وكافة المؤسسات

الرياضية والإعلامية والتي تساند تلك المبادرة، والتي لن تكون فقط لهذه المباراة، ولكنها مستمرة لمدة عام وفي كافة البرامج الشباببية والرياضية".

وأضاف: "اللاعبين والمسئولين لهم دور في تلك المبادرة، وعلى الجميع أن يحب ناديه ويشجعه بدون تعصب".

وتابع وزير الرياضة: "لدينا تواصل مع الأندية واتحاد كرة القدم ووسائل الإعلام والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، علينا أن نبدأ المبادرة ونستمر فيها، في كافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا".

وزاد: "الإعلام عليه الدور الأكب في تلك المبادرة، ونسعى للاستمرارية ومحاولة نبذ التعصب بشتى الطرق".

وأتم: "نخاطب اتحاد الكرة والأهلي والزمالك أن لهم دور كبير في مخاطبة الجماهير والإعلام، ونحن مستمرين في هذه الملحمة، "مصر أولا .. لا للتعصب".