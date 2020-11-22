شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الموسم القادم هو الأقوى في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن أداء الأهلي والزمالك أمس كان طبيعيًا وسط ما يمر به اللاعبون من خوف وتوتر بسبب كثرة الإصابات قبل مباراة قطبي الكرة، وهو ما جعل المدربين في محاولة للحفاظ على اللاعبين الدوليين للمباراة، وعلق: «ماتشات الكأس دائمًا صعبة».

كما أعلن ميدو عن بعض الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار استعدادًا للموسم القادم، موضحًا أنه سيحمل تحديًا كبيرًا لعدد من الأندية، إذ قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «الموسم القادم ممكن يبقى أقوى موسم في تاريخه، فرق كتير بتستعد بشكل جيد، البنك الأهلي عامل بادجت كبيرة، سيراميكا نفس الكلام، المصري بيتعاقد مع لاعيبة كويسة، الاتحاد والإسماعيلي نفس الكلام.. إنبي فرقة كويسة، المقاولون والجيش ودجلة وأكيد الأهلي والزمالك وبيراميدز».

وتابع: «الجونة أخد قرار بتخفيض ميزانيته، والمقاصة نفس الكلام، وأسوان بيواجه صعوبات كبيرة في التعاقد مع لاعيبة مميزة.. دجلة فرقة كويسة جدًا ومعاهم مدرب ذكي جدًا في التعامل مع اللاعيبة الشباب وعندهم أسلوب لعب مميز.. الإنتاج فرقة كويسة ومعاهم مدرب كبير».

واستكمل: «3 حاجات لازم يتطوروا مع الاستثمار وضخ الأموال الكبير الموجود دلوقتي في الدوري المصري: 1- الأداء التحكيمي 2- الإخراج التليفزيوني والتصوير 3- تعليمات المدربين للاعيبة وهما كسبانين بتضييع الوقت».