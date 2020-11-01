شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ألافيس بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة لقاء برشلونة أمام مضيفه ألافيس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مينديزوروتزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الغسباني لكرة القدم «لاليجا».

تقدم ألافيس عن طريق لويس ريوجا بعدما استغل سوء التفاهم بين بيكيه والحارس نيتو ليسجل هدف المباراة الأول في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني تعرض خوسيه إجناسيو بيليترو للطرد بعد تدخل عنيف على بيكيه في الدقيقة 62، ليكمل ألافيس اللقاء بعشرة لاعبين.

بعد الطرد بدقيقة استغل جريزمان تمريرة خاطئة من المدافع لحارس مرماه ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 63، وحاول برشلونة بعدها تحقيق الفوز وشن العديد من الهجمات التي تكسرت جميعها أمام صمود دفاع ألافيس لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني عشر من 6 مباريات، ورفع ألافيس نقاطه لنفس الرصيد في المركز الثالث عشر من 8 مباريات.

Advertisements