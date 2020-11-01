شكرا لقرائتكم ناصر ماهر: الأهلي أبلغني بالعودة بواسطة أمير توفيق وعبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ناصر ماهر لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمعار لفريق سموحة السكندري، عودته الى القلعة الحمراء من جديد بعد انتهاء فترة اعارته بنهاية الموسم الحالي.

وقال ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: إن إدارة النادي ممثلة في سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق تواصلا مع أحمد يحيي وكيلي للتأكيد على عودتي للقلعة الحمراء من جديد هلال الفترة المقبلة.

أضاف ناصر ماهر، أنه تلقى أنباء عن رغبة موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول في استعادتي من جديد لصفوف القلعة الحمراء، وهو أمر يسعدني بالطبع وأتمنى أن أواصل رحلتي مع القلعة الحمراء.

وشدد ناصر ماهر أنه يقدم كل التهنئة للنادي الأهلي وزملائه من اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز، واصفاً التتويج بأنه عن استحقاق وجدارة.

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وواصل ناصر ماهر أن أخر مبارياته مع سموحة التي شارك فيها ضد نادي مصر وأنه بات جاهزا للمشاركة في تدريبات الأهلي وفق الرؤية والموعد الذي ستحدده إدارة القلعة الحمراء.

أسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.