بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس اليوم في الدوري الإسباني

تتجه أنظار الساحرة المستديرة صوب ملعب مينديزوروزا، لمتابعة مباراة تجمع بين برشلونة ونظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر، وذلك لحساب منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس بث مباشر اليوم، والمُقرر انطلاقها في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD3 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

نجح برشلونة في لملمه الأوراق سريعًا بعد الهزيمة من ريال مدريد بالدوري، وتمكن من الانتصار على يوفنتوس في دوري الأبطال لحساب دور المجموعات بهدفين دون رد في معقلة.

الفريق الكاتالوني بعد الأداء المميز الذي ظهر به في دوري الأبطال، سيبحث اليوم عن الانتصار وسيقاتل من أجل ذلك، لا سيما أنه يرغب في التقدم أكثر على جدول الترتيب والتواجد بين الكبار، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد