شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف ودع لاعبو الأهلى أحمد فتحى بعد هدف جيرالدو فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الأهلى على توديع أحمد فتحى لاعب الفريق الذى سينضم لصفوف بيراميدز عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش التى تجمعهما حاليًا على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للمارد الأحمر فى الثانية 48 ليصبح ضمن قائمة أسرع الأهداف فى الدورى وللأهلى، ثم سجل الأنجولى جيرالدو دا كوستا الهدف الثانى فى الدقيقة 18.

وبعد هدف جيرالدو توجه لاعبى المارد الأحمر لأحمد فتحى لتقديم التحية له وتوديعه، حيث أن هذا اللقاء هو الأخير له مع الأهلى قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز.

ويضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام، خالد سطوحة، أحمد سامي، محمد ناصف، أحمد زولا، عمرو السيسي، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا"، محمد شحاتة، أحمد سمير وعمرو جمال.

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فيما يضم تشكيل الأهلي، كلاً من: علي لطفي -عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد - أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا ، محمود "كهربا" وأليو بادجي.

ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.