شكرا لقرائتكم خبر عن حازم امام يبدأ تدريبات الكرة في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات خفيفة بالكرة علي هامش المران اليوم بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، واكتفي حازم إمام بهذه الفقرة بجانب بعض التدريبات في الجمانيزيوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له، للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا خاصا لمصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقام اللاعب بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب ، أعقبها بعض التدريبات بالجيمانيزيوم.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، ونقل باتشيكو سعادته لزيزو على تعافيه من الإصابة والتواجد مع زملائه بالتدريبات.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، جاءت تحفيزية بشكل كبير استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

Advertisements

و حرص البرتغالي علي توجية بعض الرسائل خلال الجلسه حيث طالبهم بضرورة الاستمرار في العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية، وقال المدير الفني للاعبين :"أنتم رجالا وعلى قدر المسئولية والجميع لديه الثقة فيكم لتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة.

وتابع : "الحلم قريب وتحقيقه في أيديكم، وعلينا أن نتكاتف جميعا كما هو معتاد دائما لتحقيق المطلوب"، وقام اللاعبون بالتأكيد للجهاز علي تقديم افضل ما لديهم من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير".

وعقب الجلسة انطلقت التدريبات الجماعية للفريق ، ويبدأ رباعي الزمالك محمود علاء وحازم امام ويوسف أوباما ومحمود الونش في خوض برنامج تأهيل جديد بداية من يوم الأثنين المقبل، حيث سيعتمد برنامج التأهيل الجديد علي تخفيض الحمل البدني والجرعات التدريبية للرباعي.

ويؤدي الرباعي المصاب برنامج تأهيل مكثف تحت اشراف علاء شاكر اخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق، بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي للزمالك، ويخوض الرباعي تدريبات علي فترتين يوميا ، وسيتم تخفيض الحمل التدريبي بداية من الاثنين ليكون تدريب واحد فقط تمهيدا لمشاركة الرباعي في المباراة بعد وجود تحسن كبير واستجابة طبية من اللاعبين.