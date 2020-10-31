شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة..نشاط أهلاوي بعد التقدم بثنائية نظيفة أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مباراةالاهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز والنتيجة أصبحت تقدم الأهلي بثنائية نظيفة عن طريق وليد سليمان في الدقيقة الأولى وجيرالدو في الدقيقة.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً ومن جملة جيدة بين كهربا ووليد سليمان تسلم الأخير الكرة وراوغ دفاع الطلائع وسجل الكرة هدفاً في الدقيقة الأولى.

بعد الهدف نشط أداء الطلائع وحاول زيارة شباك على لطفي وأنقذ الصاعد عربي فرصة خطرة للطلائع وتواصل الفريقين في الأداء الهجومي لكن دون فاعلية هجومية على مرمى على لطفي حارس الاهلي ومحمد بسام حارس الطلائع.

عاد الاهلي للسيطرة على المبارة ونجح جيرالدو في تسجيل هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة جيدة من بادجي لعبها "لوب" من فوق محمد بسام ليُحرز الهدف الثاني للأحمر.

حاول الطلائع زيارة شباك الاهلي وقاد عمرو جمال هجمة قوية لكنه أصطدم بقوة بحارس الاهلي ليُشهر أمين عمر حكم المباراة بطاقة صفراء له للخشونة مع على لطفي ، قبل أن محمد ناصف لاعب الطلائع بطاقة صفراء للخشونة مع عربي بدر.

ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل يضم كلاً من: علي لطفي -عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد - أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا ، محمود "كهربا" وأليو بادجي.

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ويشهد التشكيل غيابات بالجملة لعدة أسباب أبرزها الإجهاد والإصابات والإيقاف، حيث يغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية وحمدي فتحي للأيقاف، فيما يغيب محمد الشناوي وعلى معلول وحسين الشحات للأصابة البسيطة لذا قرر الجهاز الفني الدفع بعدد من الوجوه الشابة في لقاء الليلة أمثال عربي بدر ومحمد فخري بعدما سبق وحسم الأهلي لقب الدوري مؤخرًا كما يظهر الليلة بعض البدلاء أمثال وليد سليمان وكهربا محمود وحيد وبادجي.

فيما يخوض الطلائع المباراى بتشكيل ، ضم كلاً من : محمد بسام، خالد سطوحة، أحمد سامي، محمد ناصف، أحمد زولا، عمرو السيسي، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا"، محمد شحاتة، أحمد سمير وعمرو جمال.

ويختتم الاهلي مشواره في الدوري الليلة أمام نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف.

ويتسلّم الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.