شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. الأهلي يتقدم على طلائع الجبش بهدف الحاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة من مباراةالاهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز والنتيجة هي تقدم الأهلي بهدف سجله وليد سليمان في الدقيقة الأولى.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً ومن جملة جيدة بين كهربا ووليد سليمان تسلم الأخير الكرة وراوغ دفاع الطلائع وسجل الكرة هدفاً في الدقيقة الأولى.

ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل يضم كلاً من: علي لطفي -عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد - أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا ، محمود "كهربا" وأليو بادجي.

ويشهد التشكيل غيابات بالجملة لعدة أسباب أبرزها الإجهاد والإصابات والإيقاف، حيث يغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية وحمدي فتحي للأيقاف، فيما يغيب محمد الشناوي وعلى معلول وحسين الشحات للأصابة البسيطة لذا قرر الجهاز الفني الدفع بعدد من الوجوه الشابة في لقاء الليلة أمثال عربي بدر ومحمد فخري بعدما سبق وحسم الأهلي لقب الدوري مؤخرًا كما يظهر الليلة بعض البدلاء أمثال وليد سليمان وكهربا محمود وحيد وبادجي.

كما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه للمباراة ويضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام، خالد سطوحة، أحمد سامي، محمد ناصف، أحمد زولا، عمرو السيسي، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا"، محمد شحاتة، أحمد سمير وعمرو جمال.

Advertisements

ويختتم الاهلي مشواره في الدوري في الثامنة من مساء اليوم، السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف.

ويتسلّم الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.