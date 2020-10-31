شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: ليفربول (1)-(1) وست هام.. الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف فريق ليفربول، نظيره وست هام، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتازلكرة القدم "بريميرليج". تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد- جوميز- فيليبس- روبرتسون. الوسط: فينالدوم- هندرسون- كورتيس جونز. الهجوم: ماني- فيرمينو- محمد صلاح. ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- ميلنر- مينامينو- جوتا- شاكيري- ويليامز. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د10: فورنالس يستغل خطأ جوميز في تشتيت الكرة ويسجل الهدف الأول لوست هام Advertisements د40: محمد يحصل على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من المدافع د42: جوووووووول محمد صلاح يسجل التعادل من ركلة الجزاء د45: دقيقتان وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول الوضع في مصر

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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