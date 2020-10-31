شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاسبيريني يأسف لمواجهة ليفربول من دون حضور الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
علّق مدرب نادي اتالانتا جيان بييرو غاسبيريني على فوز فريقه أمام كروتوني بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الايطالي.
وقال غاسبيريني نقلا عن صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت: "لقد قدمنا مباراة هجومية، كنا دائما تحت السيطرة، للأسف تلقينا هدفا لم يسمح لنا بحسم الأمور مبكرا، لدينا عدّة إصابات ولدينا ثلاثة أيام للتحضير لمباراة ليفربول".
وأضاف عن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا: "مباراتنا أمام ليفربول ستكون مهمّة جدا من أجل الترتيب، لأن ليفربول لديه الأفضلية الكاملة وقد فاز في أمستردام، سنشعر بالندم لأننا سنلعب المباراة من دون جماهيرنا".
وعن كلوب ختم: "أحبه كثيرًا، إنه نقطة مرجعية لكل المدربين منذ أن كان في بوروسيا دورتموند، سيكون من الجميع مواجهته".
كانت هذه تفاصيل خبر غاسبيريني يأسف لمواجهة ليفربول من دون حضور الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.