غاسبيريني يأسف لمواجهة ليفربول من دون حضور الجماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

علّق مدرب نادي ​اتالانتا​ ​جيان بييرو غاسبيريني​ على فوز فريقه أمام كروتوني بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الايطالي.

Advertisements

وقال غاسبيريني نقلا عن صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت: "لقد قدمنا مباراة هجومية، كنا دائما تحت السيطرة، للأسف تلقينا هدفا لم يسمح لنا بحسم الأمور مبكرا، لدينا عدّة إصابات ولدينا ثلاثة أيام للتحضير لمباراة ​ليفربول​".

وأضاف عن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا: "مباراتنا أمام ليفربول ستكون مهمّة جدا من أجل الترتيب، لأن ليفربول لديه الأفضلية الكاملة وقد فاز في أمستردام، سنشعر بالندم لأننا سنلعب المباراة من دون جماهيرنا".

وعن كلوب ختم: "أحبه كثيرًا، إنه نقطة مرجعية لكل المدربين منذ أن كان في بوروسيا دورتموند، سيكون من الجميع مواجهته".