ايسيان: بارتي لاعب رائع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

أشاد اللاعب السابق مايكل إيسيان بلاعب ​أرسنال​ الجديد توماس ​بارتي​، مشيرا إلى أن الأخير يتمتع بقدرات كبيرة.



وقال إيسيان: "أنا أعرفه، لقد رأيته يلعب عدة مرات ونتحدث بين الحين والآخر. إذا كان لديه أي أسئلة، يمكنه دائمًا الاتصال بي، باستثناء عندما يلعب ضد تشيلسي. لكنني أتمنى له التوفيق وأنا أتطلع إلى رؤيته يؤدي بشكل جيد للغاية مع أرسنال. لقد قاموا بتوقيع رائع".

وأضاف: "إنه رقم 6 نموذجي أكثر مني. إنه جيد جدًا في التعامل مع الكرة، ويفوز في المبارزات، ولديه سرعة جيدة، وهو لاعب وسط كامل للغاية".