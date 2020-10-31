شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. استاد الأهلي جاهز لاحتفالية تسليم درع الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد استاد الأهلي وي السلام لاحتفالية تسليم درع الدوري رقم 42، اليوم، السبت، وذلك عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي ستقام في الثامنة مساء اليوم بالجولة 34 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقامت الشركة الراعية للنادي «وي» بالتعاون مع استادات شريك الوحدة الاقتصادية مع النادي الأهلي، بتصميم جديد لواجهة الملعب احتفالًا بيوم التتويج.

وستشهد مباراة اليوم تسليم درع الدوري للنادي الأهلي من أرض الملعب، بعد نهاية المباراة، حيث سيرفع النادي الأهلي درع الدوري رقم 42 في تاريخه بجانب تسلم اللاعبين اميداليات المركز الأول.

واستعد استاد الأهلي وي السلام لتلك الاحتفالية بخطة طوارئ أعدها وأشرف على تنفيذها شريف شديد، المدير التنفيذي للاستاد، لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بعد موسم شاق بدأ في 23 سبتمبر الماضي، ويسدل الستار عليه مساء اليوم.