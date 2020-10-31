شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يوجه رسائل للاعبي الزمالك قبل بداية التدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، جاءت تحفيزية بشكل كبير استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

وحرص البرتغالي علي توجية بعض الرسائل خلال الجلسه حيث طالبهم بضرورة الاستمرار في العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية، وقال المدير الفني للاعبين :"أنتم رجالا وعلى قدر المسئولية والجميع لديه الثقة فيكم لتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة.

وتابع : "الحلم قريب وتحقيقه في أيديكم، وعلينا أن نتكاتف جميعا كما هو معتاد دائما لتحقيق المطلوب"، وقام اللاعبون بالتأكيد للجهاز علي تقديم افضل ما لديهم من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير".

وعقب الجلسة انطلقت التدريبات الجماعية للفريق ، ويبدأ رباعي الزمالك محمود علاء وحازم امام ويوسف أوباما ومحمود الونش في خوض برنامج تأهيل جديد بداية من يوم الأثنين المقبل، حيث سيعتمد برنامج التأهيل الجديد علي تخفيض الحمل البدني والجرعات التدريبية للرباعي.

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ويؤدي الرباعي المصاب برنامج تأهيل مكثف تحت اشراف علاء شاكر اخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق، بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي للزمالك، ويخوض الرباعي تدريبات علي فترتين يوميا ، وسيتم تخفيض الحمل التدريبي بداية من الاثنين ليكون تدريب واحد فقط تمهيدا لمشاركة الرباعي في المباراة بعد وجود تحسن كبير واستجابة طبية من اللاعبين.

وجاء قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثى يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم إمام بالمباراة بعد موعدها الجديد، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثى فى المباراة فى حال إقامتها فى موعدها الأحد المقبل.

فيما علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على مباراة فريقه أمام الرجاء المغربى، التى ستجمع الفريقين مساء الأربعاء المقبل، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "هو الرجاء عاوز إيه مش فاهم، الماتش اتأجل مرتين بسببك، والنهائى اتأجل بسببك، ودلوقتى بتضغط على الكاف علشان الحكم وتحط الحكم تحت ضغط.. طيب إيه رايك ننسحبلك وتصعد أنت".