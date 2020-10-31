الامارات | هازارد يسجل أخيرا ليقود ريال مدريد للفوز على ويسكا

شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يسجل أخيرا ليقود ريال مدريد للفوز على ويسكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز إيدن هازارد هدفه الأول مع ريال مدريد بعد صيام أكثر من عام وهز كريم بنزيمة الشباك مرتين ليفوز حامل اللقب 4-1 على ضيفه ويسكا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وفي أول مشاركة في التشكيلة الأساسية بعد إصابات متكررة افتتح هازارد التسجيل في الدقيقة 40 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وهو هدفه الثاني فقط مع بطل إسبانيا منذ انتقاله قادما من تشيلسي في 2019.

وعزز فريق المدرب زين الدين زيدان تقدمه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما سيطر بنزيمة على تمريرة لوكاس فاسكيز وسدد كرة لتصطدم بالقائم البعيد إلى داخل المرمى.

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وجعل فيدريكو بالبيردي النتيجة 3-صفر في بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص ديفيد فيريرو الفارق للفريق الضيف.

واختتم بنزيمة أداء رائعا بهز الشباك بضربة رأس من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق ريال مدريد فوزه الخامس في سبع مباريات في الدوري هذا الموسم.

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