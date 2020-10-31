«كوكا» يتألق ويقود أوليمبياكوس لإسقاط أبولون سميرني في الدوري اليوناني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النجم المصري أحمد حسن كوكا فريقه أوليمبياكوس للفوز على ضيفه أبولون سميرني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، في الدوري اليوناني.
وجاء الهدفان خلال 7 دقائق فقط إذ سجل «كوكا» الأول في الدقيقة 65 قبل أن يضيف بنفسه الثاني في الدقيقة 72، ليتصدر أوليمبياكوس الدوري اليوناني برصيد 13 نقطة بعد 5 مباريات.
ويحتل «كوكا» حاليًا المركز الثالث في هدافي الدوري اليوناني برصيد 3 أهداف وبفارق هدفين عن زميله يوسف العربي متصدر الترتيب بـ 5 أهداف.
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