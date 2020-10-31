شكرا لقرائتكم خبر عن «والكر» يقود مانشستر سيتي للفوز على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا هامًا بهدف نظيف على مضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برامول لين في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الظهير الأيمن كايل والكر الذي أطلق تسديدة قوية بعيدة المدى سكنت شباك الحارس آرون رامسدالي في الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 11 محتلًا المركز السابع، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة محتلًا المركز الـ 19.